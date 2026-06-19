Сожаления об ушедшем времени: стоит ли мириться с родственником после многолетней ссоры

Mirror: мужчина поссорился с братом и сожалеет об ушедшем времени

Фото: www.globallookpress.com/Sonja Krebs/

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Конфликты часто затягиваются не из-за разногласий, а потому что никто не решается сделать первый шаг.

Обычная семейная ссора может разрушить отношения на долгие годы. Именно это произошло с мужчиной, который перестал общаться с родным братом после конфликта между их женами. Спустя время он понял, что потерял не только близкого человека, но и драгоценные годы, которые уже невозможно вернуть. С проблемой мужчина обратился в колонку советов Mirror.

После той ссоры отношения между семьями постепенно сошли на нет. Братья практически перестали общаться, хотя прежде были очень близки.

Теперь, спустя годы, мужчина признается: он скучает по брату и жалеет, что позволил чужому конфликту разрушить их отношения.

«Мы были лучшими друзьями»

По словам автора письма, в детстве и юности они с братом были практически неразлучны.

Однако после того конфликта каждый мужчина встала на сторону своей супруги. Постепенно исчезли совместные встречи, праздники и даже обычные телефонные разговоры.

Теперь читатель понимает, что время прошло слишком быстро, а отношения так и не восстановились.

Что посоветовал эксперт

Эксперт по отношениям считает, что в подобных ситуациях важно разделять собственные чувства и конфликты других людей. По его мнению, ссора между супругами не обязательно должна означать разрыв отношений между братьями.

Если человек действительно хочет восстановить связь, лучше сделать первый шаг самостоятельно — не дожидаясь, пока это сделает родственник.

С чего начать разговор

Специалист советует отказаться от поиска виноватых. Вместо выяснения старых обид лучше честно сказать, что человеку не хватает общения и он хотел бы попробовать начать все сначала.

Даже если отношения уже не станут прежними, такой разговор поможет избавиться от чувства незавершенности.

Почему не стоит откладывать примирение

По словам эксперта, семейные конфликты часто затягиваются не из-за непримиримых разногласий, а потому что никто не решается сделать первый шаг.

Со временем обиды становятся привычкой, а годы проходят незаметно. Именно поэтому, если желание восстановить отношения искреннее, лучше не ждать идеального момента.

Что делать, если брат не ответит взаимностью

Эксперт напоминает, что примирение невозможно в одиночку.

Можно предложить встретиться, написать сообщение или позвонить, но заставить другого человека забыть старые обиды нельзя.

Однако попытка наладить отношения сама по себе уже важна. Даже если брат не будет готов к общению сейчас, он будет знать, что дверь для примирения открыта.

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