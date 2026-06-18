В Москве началась церемония прощания с актрисой Татьяной Плетневой

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Гражданская панихида началась в ритуальном зале морга клинической больницы № 36 имени Иноземцева в Москве.

В Москве началась церемония прощания с актрисой театра и кино Татьяной Плетневой. Проститься с артисткой пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Известно, что артистку похоронят на Ново-Богородском кладбище. Организацией траурной церемонии занимались ее тетя и дочь Алена.

Гражданская панихида началась в 11 утра в ритуальном зале морга городской клинической больницы № 36 имени Иноземцева.

Отпевание должно пройти в 12 утра в одном из храмов в районе станции метро «Преображенская площадь». Затем траурная процессия направится на Ново-Богородское кладбище, где состоится погребение актрисы.

Про последние дни жизни Плетневой в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала ее знакомая Елизавета, которая лежала с ней в одной больничной палате. По словам женщины, актриса старалась держаться и не теряла надежды на улучшение состояния.

5-tv.ru

«Она нормально, да. Потому что как бы она не плакала уже, не было ни слез. Она начинала думать о том, что все наладится, все будет хорошо. Вот у нее такой позитив немножко был», — сообщила Елизавета.

Знакомая артистки также отметила, что Плетнева сильно изменилась из-за болезни и лечения. По фотографиям было видно, что актриса заметно похудела.

«Я ее до этого не видела, но если посмотреть по фотографиям, то, конечно, исхудала», — сказала девушка.

По ее словам, во время лечения к Плетневой приходили близкие. Дочь Алена регулярно навещала мать, помогала ей и ухаживала за ней. Также в больнице бывали брат актрисы и актер Владислав Канопка, известный зрителям по роли Андрея Кисляка в сериале «Молодежка».

«Алена каждый раз приходила к маме. Она также ей помогала, сидела с ней, ухаживала. Все было хорошо. Держалась. Наоборот, не плакала, все было нормально, как огурчик такой крепенький. Брат приходил. И вот Кисляка (актер Владислав Канопка. — Прим. ред.) видела за это время. Как бы все. Но Кисляка я два раза видела», — отметила Елизавета.

Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из московских больниц. Ей было 48 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак печени. Близкие артистки рассказывали, что болезнь развивалась стремительно. Еще несколько месяцев назад Плетнева появлялась на публике и выглядела бодро, однако затем сильно похудела на фоне лечения.

У актрисы осталась 28-летняя дочь Алена.

Татьяна Плетнева много снималась в кино и на телевидении. В ее фильмографии более 180 проектов. Зрители знали артистку по ролям в сериалах «Интерны», «Кухня», «Реальные пацаны», «Улицы разбитых фонарей», «Счастливы вместе» и «СашаТаня». Плетнева работала как в комедийных проектах, так и в детективных лентах, оставаясь востребованной актрисой на протяжении многих лет.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, народный артист России Дмитрий Маликов почтил память актрисы Татьяны Плетневой.

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