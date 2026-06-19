Тайна взгляда: ученые связали «косящий» глаз Венеры Боттичелли с опухолью мозга

Фото: www.globallookpress.com

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Моделью для картины могла быть Симонетта Веспуччи — флорентийская красавица эпохи Возрождения.

Более 500 лет люди спорят, почему Венера на знаменитой картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» смотрит чуть в сторону. Новое исследование предлагает неожиданное объяснение. Необычный взгляд мог быть не художественным приемом, а признаком болезни женщины, которая позировала художнику. Об этом сообщило Daily Mail.

Ученые из Queen Mary University of London предположили, что моделью для Венеры могла быть Симонетта Веспуччи — флорентийская красавица эпохи Возрождения. Современники называли ее одной из самых прекрасных женщин своего времени. Именно ее образ часто связывают с героиней картины Боттичелли.

Исследователи изучили несколько портретов, которые предположительно изображают Симонетту, и обратили внимание на одну повторяющуюся деталь: легкое косоглазие и прищур.

Почему ученые заговорили об опухоли

По версии специалистов, особенности взгляда могли быть связаны с аденомой гипофиза — опухолью, которая развивается в области основания мозга.

Такая опухоль способна давить на структуры, связанные со зрением, и вызывать нарушение движения глаз. Кроме того, гормонально активная аденома может влиять на работу организма в целом.

Ученые также сопоставили эту гипотезу с историческими свидетельствами о самочувствии Симонетты. В письмах того времени упоминались обмороки, сильные головные боли, лихорадка, рвота и галлюцинации. Все это исследователи считают возможными признаками быстро растущей опухоли.

Что еще указывает на болезнь

Авторы работы также обратили внимание на другие изображения предполагаемой модели Боттичелли. На одном из портретов Симонетта изображена с признаками лактации, хотя, по историческим данным, у нее не было детей.

Это могло быть художественным символом, но ученые допускают и медицинское объяснение. Некоторые опухоли гипофиза способны нарушать гормональный баланс и вызывать подобные изменения.

Кто такая Симонетта Веспуччи

Симонетта Веспуччи жила во Флоренции в XV веке и рано стала знаменитой благодаря своей красоте. Ею восхищались представители знатных семей, художники и поэты.

Она умерла в 23 года. Долгое время считалось, что причиной смерти могла быть чахотка. Однако новая гипотеза предлагает другой вариант — заболевание мозга.

Существует предание, что Боттичелли был настолько очарован Симонеттой, что попросил похоронить его у ее ног. Художник действительно был погребен в той же флорентийской церкви, где находилась ее могила.

Доказано ли это окончательно

Исследователи говорят именно о вероятной медицинской версии, а не о доказанном диагнозе. Ученые не могут обследовать саму Симонетту, поэтому их выводы основаны на анализе портретов, исторических описаний и современных знаний о симптомах опухолей гипофиза.

Тем не менее гипотеза объясняет сразу несколько загадочных деталей: необычный взгляд Венеры, повторяющиеся особенности лица на разных портретах и раннюю смерть женщины.

Однако эта версия меняет взгляд на одну из самых известных картин мира. То, что веками считали художественным символом красоты, загадочности или кокетства, может оказаться реалистично переданной особенностью живого человека.

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