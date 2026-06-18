Не просто контроль: почему доступ партнера к банковскому счету считается формой насилия

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Tschakert

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Новое исследование показало: финансовое давление в отношениях до сих пор часто воспринимают как «заботу»,

Каждый пятый молодой мужчина не считает контроль над тратами партнерши формой насилия. Новое исследование показало: финансовое давление в отношениях до сих пор часто воспринимают как бытовую ссору или «заботу», хотя на самом деле оно может быть способом удержать человека в зависимости. Об этом сообщило Metro со ссылкой на исследование британскогй полиции и благотворительной организации Surviving Economic Abuse.

По данным опроса, 19% молодых мужчин считают, что контроль над тем, как партнер тратит деньги, скорее всего или точно не является насилием. Для сравнения: среди мужчин в возрасте от 45 до 54 лет так ответили только 6%.

Что такое экономическое насилие

Экономическое насилие — это ситуация, когда один человек контролирует деньги, работу, имущество или финансовую свободу другого.

Это может проявляться не только в прямом запрете тратить деньги. К тревожным признакам относятся попытки ограничить доступ к банковскому счету, требование отчитываться за каждую покупку, оформление кредитов на имя партнера без его согласия, запрет работать или учиться.

Какие признаки молодые люди не распознают

Исследование показало, что молодые мужчины чаще других возрастных групп не замечают опасные сигналы.

Кроме контроля над расходами, часть респондентов не считает насилием оформление кредита на имя партнера без его согласия. Среди мужчин от 18 до 24 лет так ответили 16%, тогда как в группе от 45 до 54 лет — только 4%.

Почему это опасно

Финансовый контроль может постепенно лишить человека самостоятельности. Если у жертвы нет доступа к собственным деньгам, документам или работе, ей становится сложнее уйти из опасных отношений, снять жилье, оплатить транспорт, обратиться за помощью или восстановить независимость.

Именно поэтому эксперты подчеркивают: экономическое насилие не всегда оставляет видимые следы, но его последствия могут быть разрушительными.

Как распознать проблему в отношениях

Повод насторожиться есть, если партнер:

требует доступ к вашему банковскому приложению;

запрещает тратить собственные деньги без разрешения;

контролирует каждую покупку;

оформляет долги или кредиты на ваше имя;

мешает работать или учиться;

забирает документы или банковские карты;

использует деньги как способ наказания или давления.

Контроль над банковским счетом партнера — это не проявление заботы и не обычная семейная экономия. Если человек лишает другого финансовой свободы, ограничивает его доходы или заставляет жить в зависимости, речь может идти о форме домашнего насилия.

Главный признак здоровых отношений — не общий бюджет сам по себе, а добровольность, прозрачность и право каждого человека распоряжаться своими деньгами без страха и давления.

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