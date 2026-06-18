Сумка с подвохом: как мошенники обманывают пассажиров на вокзалах

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Обычная просьба о помощи может обернуться обвинениями и требованием денег.

На вокзалах мошенники используют схему с просьбой присмотреть за багажом, чтобы затем вымогать деньги у пассажиров. Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, злоумышленник подходит к человеку и просит ненадолго оставить под присмотром сумку. После этого он уходит, а затем возвращается и заявляет, что из багажа якобы исчезли дорогой гаджет или крупная сумма денег.

«Наиболее распространенный сценарий — это имитация кражи с последующим вымогательством. Как только отзывчивый пассажир соглашается помочь, владелец вещи на время отходит. Вскоре он возвращается, нередко с агрессивным сообщником, выступающим в роли „свидетеля“, и заявляет, что из сумки пропал дорогой гаджет или крупная сумма денег», — пояснил Кучава в беседе с ТАСС.

Часто рядом с владельцем багажа появляется сообщник, который играет роль свидетеля и усиливает давление на жертву. Человека начинают обвинять в краже, запугивать полицией и требовать компенсацию на месте.

Расчет строится на том, что пассажир испугается разбирательств, не захочет попасть в дежурную часть или опоздать на поезд. В такой ситуации некоторые предпочитают заплатить, лишь бы быстро прекратить конфликт.

«Мошенники начинают оказывать жесткое моральное давление, обвинять присмотревшего в воровстве и угрожать полицией. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации», — добавил представитель «Народного фронта».

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