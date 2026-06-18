Маркетплейсы меняют правила: что ждет покупателей с 1 июля

С 1 июля не все пользователи маркетплейсов смогут оплачивать товар при получении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Заказы из-за рубежа, оплата, доставка и возвраты будут оформляться по-новому.

С 1 июля 2026 года для клиентов маркетплейсов начнут действовать новые правила. Изменения затронут сразу несколько привычных процессов: оформление зарубежных заказов, способы оплаты, стоимость доставки и возврат товаров.

Одно из главных нововведений связано с покупками у иностранных продавцов. Товары, которые россияне напрямую заказывают из других стран, включая Китай и Турцию, больше не будут относиться к категории вещей для личного пользования. Их начнут рассматривать как товары электронной торговли.

Из-за этого стоимость таких покупок станет выше. На них будут распространяться обязательные таможенные платежи, а также поэтапное введение налога на добавленную стоимость. Кроме того, сама процедура доставки зарубежных заказов в Россию может стать сложнее.

Изменится и порядок оплаты. Возможность рассчитаться за товар после получения сохранится не для всех. Такая опция будет доступна в основном покупателям с хорошей историей заказов, высоким рейтингом и большим процентом выкупа.

Клиентов, которые часто отказываются от товаров, могут перевести на предоплату. Для продавцов это должно снизить риски, связанные с неоплаченными и невостребованными заказами.

Отдельное правило вводится для дорогой техники, электроники и технически сложных товаров. Такие покупки придется оплачивать полностью заранее. Обязательная 100%-я предоплата будет действовать для всех пользователей без исключения.

Пересмотрят и условия доставки. Бесплатная доставка больше не будет предоставляться по прежней универсальной схеме. Минимальная сумма заказа или итоговая стоимость услуги станут рассчитываться динамически — с учетом региона покупателя и загруженности пунктов выдачи.

Это означает, что бесплатная доставка может стать менее доступной. В ряде случаев ее заменят индивидуальные тарифы, зависящие от конкретных условий заказа.

С 1 июля также ужесточат правила возврата. Максимальный срок, в течение которого покупатель может вернуть товар, сократится с 21 до 14 дней.

Оснований для отказа в возврате тоже станет больше. Заявку могут отклонить, если на товаре заметят следы примерки или использования, если будут сорваны бирки либо повреждена заводская упаковка. Поэтому покупателям придется внимательнее проверять заказ и быстрее принимать решение о возврате.

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