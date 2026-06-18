Не спасет: врач назвал ошибку в профилактике деменции

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Heinz Spremberg

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После 60 лет мозгу важна не одна полезная привычка, а вся система контроля здоровья.

Главная ошибка в профилактике деменции после 60 лет заключается в попытке найти один главный фактор риска и сосредоточиться только на нем. Защита мозга требует комплексного подхода, рассказал РИА Новости профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия.

По словам специалиста, нельзя отдельно рассматривать давление, вес, курение, диабет или физическую активность. Все эти факторы влияют на риск когнитивных нарушений вместе.

«Важно не выделять какой-то один фактор — давление, диабет, курение, физическую активность или вес, — а управлять ими комплексно», — заявил эксперт.

Ниномия вместе с коллегами из Университета Кюсю и других японских научных центров изучил данные 9605 жителей Японии старше 65 лет. Исследователи оценивали, как наследственная предрасположенность сочетается с факторами, которые человек может изменить.

В анализ вошли гипертония, диабет, низкий индекс массы тела, перенесенный инсульт, курение и малоподвижный образ жизни. Ученые пришли к выводу, что чем больше таких факторов накапливается у человека, тем выше становится вероятность деменции.

Профессор отметил, что людям старше 60 лет, а также тем, у кого в семье были случаи деменции, стоит как можно раньше пересмотреть привычки. Особое внимание он советует уделять профилактике и своевременному лечению гипертонии и диабета.

«Пересмотр образа жизни, профилактика и раннее лечение гипертонии и диабета связаны не только со снижением риска деменции, но и с профилактикой многих других заболеваний, включая инсульт, сердечно-сосудистые заболевания и хроническую болезнь почек», — пояснил ученый.

Ниномия подчеркнул, что менять образ жизни нужно не точечно, а сразу по нескольким направлениям. Такой подход важен независимо от того, есть ли у человека генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.

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