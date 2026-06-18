Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Климатологи предупреждают: новое явление может приблизиться к историческому максимуму.

Метеорологическое бюро Австралии официально подтвердило начало Эль-Ниньо в 2026 году. По оценкам климатологов, нынешний эпизод может стать одним из самых мощных за всю историю инструментальных наблюдений. Об этом сообщило издание ABC News.

Эль-Ниньо относится к крупным климатическим явлениям, связанным с потеплением поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Изменения в океане и атмосфере способны влиять на погоду по всему миру: в одних регионах усиливаются ливни и риск наводнений, в других растет вероятность засух, жары и лесных пожаров.

Что происходит в Тихом океане

Для отслеживания Эль-Ниньо специалисты анализируют сразу несколько климатических маркеров. Один из ключевых — температура поверхности воды в регионе Niño 3.4. Так называют участок экваториальной зоны Тихого океана, по которому определяют фазу климатического колебания.

Этот показатель впервые с начала 2024 года превысил порог Эль-Ниньо в 0,8 градуса. Это стало одним из главных признаков того, что явление действительно вступило в активную фазу.

Другой важный индикатор — индекс Южного колебания, или SOI. Он показывает разницу атмосферного давления между ключевыми точками в тропической части Тихого океана и помогает оценивать развитие Эль-Ниньо и Ла-Ниньи.

Сейчас 30-дневный индекс SOI опустился до −23,3. Это намного ниже порогового значения Эль-Ниньо, которое составляет −7. Такое падение указывает на заметную перестройку атмосферного давления над тропическим Тихим океаном.

Какие признаки заметили метеорологи

Помимо потепления воды и изменения давления, специалисты фиксируют и другие сигналы. Среди них — ослабление пассатов, перестройка тропической облачности и аномально теплый верхний слой океана.

Особенно настораживает скорость, с которой развивается нынешний эпизод. По оценкам климатологов, темпы потепления в регионе El Niño 3.4 в 2026 году стали самыми высокими с 1943 года. Ученые ожидают, что в ближайшие месяцы процесс продолжит усиливаться.

Сезонная модель Бюро метеорологии ACCESS-S показывает, что к концу года температура воды в экваториальной части Тихого океана может превысить норму более чем на три градуса. Это выше прежнего рекордного показателя в 2,65 градуса, зафиксированного в ноябре 1902 года.

Пик Эль-Ниньо обычно приходится на период с ноября по январь. Это означает, что у явления остается около шести месяцев для дальнейшего усиления.

Чем опасно Эль-Ниньо

Эль-Ниньо может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. После него нередко формируется противоположная фаза — Ла-Нинья. В этот период температура поверхности моря в восточной экваториальной части Тихого океана, наоборот, опускается ниже нормы примерно на три-пять градусов.

В прошлом именно сильные эпизоды Эль-Ниньо совпадали с наиболее жаркими и засушливыми периодами в истории наблюдений. Из-за влияния на атмосферную циркуляцию это явление может менять привычные погодные сценарии сразу на нескольких континентах.

Для одних территорий оно означает риск экстремальных осадков и паводков, для других — продолжительную жару, дефицит влаги и рост числа природных пожаров.

Жаркие годы и климатические рекорды

Новый эпизод Эль-Ниньо развивается на фоне уже заметного глобального потепления. По данным Службы по изменению климата Copernicus, 2025 год стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений.

Средняя температура воздуха в 2025 году была на 1,47 градуса выше доиндустриального уровня. Это немного ниже результата 2023 года, но все равно значительно превышает прежние климатические нормы. По оценке британской метеослужбы HadCRUT5, превышение составило 1,41 градуса.

Самым жарким годом за весь период наблюдений с середины XIX века признали 2024-й. Ученые связывают экстремально высокие показатели последних лет с общим изменением климата и влиянием Эль-Ниньо.

По данным Copernicus, планка потепления в 1,5 градуса, зафиксированная как важный ориентир Парижского соглашения, может быть преодолена уже до конца текущего десятилетия. Это примерно на десять лет раньше, чем предполагали первоначальные оценки.

Почему порог в полтора градуса так важен

Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году. Его участники договорились удерживать рост глобальной температуры значительно ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой и стремиться ограничить потепление уровнем 1,5 градуса.

Ученые предупреждают, что превышение этого порога повышает риск опасных последствий. Среди них — более частые волны экстремальной жары, засухи, усиление погодных катаклизмов, подъем уровня Мирового океана и затопление прибрежных территорий.

Каждая страна — участница соглашения должна разрабатывать собственный план по сокращению выбросов и адаптации к меняющемуся климату, а затем обновлять его каждые пять лет.

Что уже происходит на планете

Директор отдела климатических исследований Университета Восточной Англии Тим Осборн отмечал, что в 2023–2024 годах глобальная температура была особенно высокой из-за влияния Эль-Ниньо.

Сильнее всего потепление проявилось в полярных регионах. В феврале 2025 года площадь льда сократилась до одного из самых низких значений за всю историю наблюдений. Кроме того, более половины поверхности Земли столкнулась с тепловым стрессом — днями, когда температура воздуха превышала +32 градуса.

Почему России стоит ждать последствий

В России климат меняется быстрее, чем в среднем по планете. Об этом ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в умеренных широтах Евразии средняя температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. В северных арктических широтах процесс идет еще активнее — там темпы потепления выше среднемировых примерно в 3,5 раза.

На этом фоне усиление Эль-Ниньо может стать дополнительным фактором погодной нестабильности. Хотя его влияние проявляется в разных регионах по-разному, климатологи считают, что экстремальные явления в ближайшие месяцы могут участиться.

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