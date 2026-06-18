«Попадает в людей»: зрители увидят новую версию спектакля «А зори здесь тихие…» 22 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

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Постановка соединила классическое искусство и современные технологии.

Считаные дни остались до премьеры уникального спектакля по легендарной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Военная история, давно знакомая зрителю, предстанет под новым углом в трагическую дату — 22 июня.

На Сцене «Мельников» Московского Театра на Бронной соединили прошлое с настоящим. В ход пошли как художественные приемы, так и современные технологии. Они позволяют следить за эмоциями актеров крупным планом и создавать вокруг них мир, почти неотличимый от реального.

В эксклюзивном интервью «Известиям» худрук театра Константин Богомолов рассказал, что такой подход помог достичь одной из главных целей спектакля.

«У нас получилось создать его абсолютно живым и современным. Он так сделан, так искренне, так точно, так энергетично, так страстно, что он попадает в молодых людей, которые приходят в зал», — сказал режиссер, художественный руководитель «Московского Театра на Малой Бронной» Константин Богомолов.

В театре подчеркивают: суть спектакля не в эффектном зрелище. Авторы и актеры показывают историю о людях, оказавшихся в гуще сражений Великой Отечественной войны.

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