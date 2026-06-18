Воздушные бои под Донецком: как мобильные огневые группы сбивают дроны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Результат появляется, когда к отваге бойцов прилагаются технологии.

ВСУ попытались атаковать жилые кварталы в Донецке. Вражеские удары по гражданской инфраструктуре отразили мобильные огневые группы. Благодаря постоянной координации они перекрыли ключевые направления. И даже не раскрыли свои позиции, применив хитрую тактику. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин все увидел.

Такие воздушные бои на подступах к Донецку происходят каждую ночь. Красные трассеры уходят в небо и находят свою цель. На видео — работа бойцов 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й армии группировки «Центр». Мобильные огневые группы на пикапах дежурят всю ночь и оперативно мчатся туда, где зафиксирована активность вражеских дронов.

На пикапе — спаренные танковые пулеметы ПКТ. Короба с лентами увеличенные, чтобы не менять часто. Каждый четвертый патрон — трассирующий (с зеленым наконечником). Стволы закрыты специальным кожухом, чтобы вспышки выстрелов не сбивали тепловизионный прицел, данные с которого выведены на монитор.

— Мы прекрасно его видим где-то с метров пятисот до километра. Да, он идет маленький и постепенно увеличивается.

Смотреть всю ночь в небо одним глазом через монокуляр невозможно, поэтому пришли к такому решению.

Стреляем мы чуть-чуть на опережение, чтобы пока пуля долетела, она успела поразить цель. Стреляли на опережение, и удавалось попадать. После этого они падали. Бывало, от них оставались какие-то детали, бывало, он падал и детонировал», — рассказал стрелок 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й армии группировки «Центр» с позывным «Тихий».

МОГи эффективны только в том случае, когда объединены в единую информационную сеть. Поэтому между дежурными группами самых разных подразделений налажено взаимодействие. Бойцы предупреждают друг друга.

Дежурить днем проще — цель лучше видно, и только в светлое время можно использовать «елку» — дрон-перехватчик. Наши перехватчики не оснащают боевой частью, то есть взрывчаткой. «Елка» только таранит ударный дрон, поэтому он не разлетается в воздухе на куски, а падает на землю и взрывается там. Это видео отправят разработчикам для анализа.

— Это какая по счету тобой запущенная «елка» была?

— Моя первая.

— То есть один запуск…

— И одно поражение, да. Там очень большой процент поражений, потому что она работает на искусственном интеллекте, и ничего в принципе сложного нет. Главное — делать правильный порядок наведения, и все, — рассказал боец с позывным «Джокер».

МОГи доказали свою эффективность. Рецепт прост: когда к отваге бойцов прилагаются технологии — появляется и результат.

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