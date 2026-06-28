Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Маршрут корабля позволяет зрителям увидеть главный символ праздника на фоне ключевых объектов исторического центра Петербурга.

Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» — белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами — вошел в акваторию Невы.

В этом году парусник стартует от Сенатской площади, пройдет против течения Невы, войдет в разведенный створ Дворцового моста и сделает разворот напротив Эрмитажа. Этот маршрут позволит зрителям увидеть бриг на фоне главных символов исторического центра Петербурга.

К главной ночи экипаж готовился заранее: первая репетиция прошла в ночь с 11 на 12 июня. Для отработки маршрута перед праздником корабль совершает от 15 до 25 проходов.

Капитан брига Олег Николаев ранее рассказывал, что во время шоу парусник должен попадать в ключевые точки маршрута с высокой точностью. Допустимое отклонение от тайминга составляет всего несколько секунд.

Особое внимание привлекают восемнадцать алых парусов брига, которые занимают почти 900 квадратных метров. Их яркий окрас и величественные размеры делают парусник истинным символом праздника, гарантируя незабываемые впечатления всем зрителям.

Бриг «Россия» был построен в 1958 году, а позднее бережно модернизирован. Он сохранил благородные линии классического парусника, но получил современные технологии управления. Сегодня корабль остается символом «Алых парусов» и начала нового этапа в жизни выпускников.

Праздник «Алые паруса» — визитная карточка Северной столицы. Впервые он прошел в 1968 году, однако спустя несколько лет традиция была прервана. Ее возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Проход же брига «Россия» по акватории Невы остается самым ожидаемым моментом вечера.

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