Пассажиров экстренно севшего в Сочи самолета отправили в Архангельск другим бортом

Пассажиры экстренно севшего в Сочи самолета вылетели в Архангельск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Информация о характере неполадок, из-за которых первоначальный самолет вернулся в Сочи, не раскрывается.

Пассажиры рейса Сочи — Архангельск вылетели к месту назначения. Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании SmartAvia вернулся в аэропорт Сочи по техническим причинам. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

В SmartAvia уточнили, что для продолжения маршрута был подготовлен другой борт.

«Пассажиры рейса 5N164 Сочи — Архангельск вылетели на резервном воздушном судне в аэропорт назначения», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании.

Информация о характере неполадок, из-за которых первоначальный самолет вернулся в Сочи, в сообщении не раскрывается.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет, следующий из Сочи в Архангельск, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета. Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании SmartAvia принял решение вернуться в аэропорт отправления, предварительно, из-за технической неисправности на борту. Действуя в рамках стандартной процедуры, борт кружил неподалеку от аэропорта, вырабатывая топливо, и затем благополучно приземлился.

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