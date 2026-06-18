Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Накануне в Татарстан прибыл президент России Владимир Путин

Центр мировой политики сегодня сместился в Казань. Там проходит саммит Россия — АСЕАН.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии — одно из крупнейших экономических объединений на планете. АСЕАН уже давно обогнала большую семерку по темпам роста в экономике. В нее входит 11 государств, с которыми на протяжении 35 лет мы сотрудничаем в самых разных сферах. И насколько это масштабное событие, можно понять по насыщенной рабочей программе российского президента. О первом дне саммита из Казани — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Начало этого дня Владимир Путин встретил в Кремле. Казанском. Он вошел под аплодисменты… И тон этой встречи объясним: Казань вновь в центре мировой политики. Следующие приветствия были не менее теплыми. Но уже на фоне экзотических интерьеров главного республиканского театра имени Галиасгара Камала с лидерами государств АСЕАН.

«И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды и в этом, безусловно, наша сила», — отметил президент.

Впрочем, с некоторыми из высоких гостей президент успел побеседовать до официальной церемонии приветствия.

Помимо многосторонних мероприятий в рамках саммита у президента череда встреч тет-а-тет. Одна — с Султаном государства Бруней Даруссалам. У наших стран во многом совпадает взгляд на то, как должен выглядеть справедливый миропорядок.

«Именно Россия с Брунеем стояли у истоков идеи формирования общерегиональной архитектуры безопасности и сегодня стратегическое партнерство Россия — АСЕАН является важным стабилизирующим фактором в азиатско-тихоокеанском регионе», — подчеркнул Путин.

На двусторонней встрече премьер Малайзии рассказал, что загадка про три трона, которую Владимир Путин загадал ему во время прошлогодней экскурсии по Кремлю, стала в Малайзии крайне популярной.

А беседуя с филиппинским лидером, российский президент отметил нумерологический символизм.

«Символично, что мы в России также 12 июня отмечаем наш национальный праздник — День России. Приятное совпадение. Кроме того, в этом месяце исполнилось 50 лет дипломатических отношений с Филиппинами», — отметил российский президент.

Отношениям же России и АСЕАН ровно 35 лет. Это годы взаимовыгодного сотрудничества, построенного на верности обязательствам. В объединение входят 11 государств Юго-Восточной Азии. Это огромный рынок: 680 миллионов человек, а главное — рынок растущий, и Россия активно на нем представлена.

«На сегодняшний момент плюс 58% в российском экспорте и на сегодняшний момент товарооборот — 21 миллиардов долларов США. Понятно, что для двух экономик, экономики ЕврАзЭС, 185 миллионов человек, и АСЕАН, 680, — этот оборот не является потолком», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

И на Западе внимание к этому саммиту максимальное. Там тоже умеют считать. Совокупный ВВП — почти четыре триллиона долларов, примерно такой же по объему внешнеторговый товарооборот. Рост экономики за 2025 — около 5%. В сравнении с этими показателями «Семерка» выглядит не такой уж и большой.

«Западные страны больше не являются центром мира. На другой стороне планеты существует целый альтернативный мир, который развивается самостоятельно, и Россия находится в его центре!» — отмечала международный обозреватель BFM Business Аннализа Капеллини.

И всегда была! Яркая красная папка. На ней — серп и молот. Внутри — документы вьетнамской делегации. Глава МИД страны, как и многие его соотечественники, учил в старших классах русский.

«Я очень люблю говорить по-русски!» — отметил Ле Хоай Чунг.

В эксклюзивном интервью «Известиям» отмечает: партнерство представлено на всех уровнях: от малого бизнеса до парламентов и высшего руководства страны.

«Россия обладает огромным потенциалом. Вьетнам сейчас находится в периоде преобразований и стремится обеспечить высокие темпы роста. Мы можем значительно расширить сотрудничество в экономике, а также в области науки и технологий», — добавляет министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг.

Одна из ключевых зон интереса — атомная отрасль. Прирост потребления электричества в государствах АСЕАН в ближайшие десять лет прогнозируется на уровне до 25% от мирового объема.

«Это значит, что есть колоссальная потребность в мощных, устойчивых источниках электроэнергии», — поясняет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Другие наработки представлены наглядно. На уличной экспозиции — техника: вертолеты и машины, легковые, грузовые, сельскохозяйственные. А внутри — IT, промышленность, спорт, туризм, культура, наука — экспонаты от более, чем 100 компаний. И это только то, что сделано в Татарстане.

«Все стремятся к кооперации. И я повторяю, наша позиция — независима. Мы за то, чтобы работать со всеми, если это полезно для нашего народа», — обратил внимание премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Не оттого ли малазийский премьер, отправляясь в Россию, выложил фото из самолета именно с таким саундтреком («Матушка-земля» от Татьяны Куртуковой. — Прим. ред.).

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