Фото, видео: Reuters/Ukrainian Culture Ministry; 5-tv.ru

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На кадрах — яркая вспышка и падающие обломки.

Киев по-прежнему продолжает утверждать, что от ночных ударов, в основном, страдают гражданские объекты. Но доказательства, явно притянуты за уши.

Вот, например, сегодня появляются кадры удара по Лавре. Снимают камеры, установленные в Киево-Печерской обители. Яркие вспышки и падение обломков — больше ничего. По таким кадрам ни один эксперт ничего не определит, но украинские взрывотехники тут же опознали российскую «Герань».

Вообще, один из старейших православных монастырей уже давно стал оружием медийной борьбы Киева. Тем понятнее выглядят сегодняшнее абсурдные заявления директора комплекса, который сообщил, что если уж Успенский собор пострадал, то во время его реставрации надо подкорректировать фрески, чтобы там не было никаких «российских нарративов».

«И будет действительно возвращена та идентика украинского барокко, заложенного в проекты восстановления Успенского собора. Поэтому надеюсь, что там не будет не только портретов Павла, но и много других символических, семантических нарративов, которые закладывались для программирования украинцев», — отметил генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

В этом заявлении еще очень удивляет словосочетание «украинское барокко». О таком точно никогда не слышали даже классики барочной архитектуры Доминико Трезини и Барталомео Растрелли, построившие половину Петербурга.

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