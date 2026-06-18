Слезы, танцы и спортзал: почему Лерчек снова заподозрили во лжи

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Прокуратура требует провести повторную судмедэкспертизу.

Новый скандал разгорается вокруг блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Ее слишком активная жизнь в соцсетях многих заставила задуматься, разве можно вот так на последней стадии рака? Сомнения возникли даже в прокуратуре, там назначили новую экспертизу. Насколько вероятно, что в скором времени Лерчек снова окажется на скамье подсудимых, выяснил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Она в слезах срезает волосы перед химиотерапией. И тут же танцует со своим возлюбленным…

Нежно и чувственно позирует в образе мученицы… И тут же презентует свой новый бренд косметики.

В кабинете следователей бедная и несчастная Валерия Чекалина жалуется на состояние здоровья, просится в частные клиники на медосмотры — уверенный образ инвалида с четвертой стадией рака желудка. В соцсетях — вечеринки, танцы, свадьба подруги, фестиваль современного искусства, романтический вечер на концерте…

А ведь Чекалина — блогер Лерчек — вообще-то фигурант уголовного дела. Незаконный вывод сотен миллионов за границу, подделка документов. Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии. А вот Лерчек смертельно больна и в колонию ей нельзя.

Вот только образ жизни Валерии Чекалиной очень не понравился прокурорам — подозрительно разгульный для онкобольной. В ведомстве решили проверить диагноз и назначили повторную медицинскую экспертизу. Нам удалось связаться с адвокатом Лерчек. О прокурорской проверке он не знал и абсолютно уверен — диагноз Чекалиной настоящий.

«В том, что она болеет, да, сомнений нет. Вообще, полагаем, что тот интенсивный курс химиотерапии, который она получает, это очень огромная нагрузка на организм. Слава Богу, что она переносит», — говорит адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Сомнения начались с кадров, которые облетели весь рунет. Безобидный случай в спортзале. Лерчек решила заняться спортом. Клиентку фитнес-клуба, которая сняла эти кадры лишили абонемента. Ведь именно она первая усомнилась в диагнозе Чекалиной.

«Она выходила, пила протеин в абсолютно нормальном состоянии. Прикрылась этим стаканом протеина. А в своем Инстаграме* она указала, что пару часов назад она уехала на процедуру», — рассказывала блогер Алина Расковская.

Страшный диагноз Лерчек поставили в московском центре Блохина — авторитетная клиника, не какая-нибудь частная контора. Симулировать рак четвертой степени почти невозможно. Снимки, анализы, химиотерапия — в случае с Лерчек, на первый взгляд, все по-настоящему. Да и нынешний возлюбленный Чекалиной — Луис Сквиччиарини — тоже жалуется по-настоящему.

«Она сильно больна. Она говорит: «Я хочу быть дома, я хочу быть с ребенком», — говорил мужчина.

Зачем же тогда прокуратура все перепроверяет?

Выводы новой экспертизы будут еще не скоро. А новые видео в соцсетях Чекалиной появляются чуть ли не ежедневно. И кто знает, какое из них будет последним. Ведь рак — заболевание неизлечимое, а уголовное дело никто не закрывал.

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