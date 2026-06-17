Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет приземлился в Сочи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Борт направлялся в Архангельск.
Подавший аварийный сигнал над Черным морем пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, следовавший по маршруту Сочи — Архангельск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Решение принял экипаж после обнаружения технической неисправности на борту.
В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно. Инцидент находится на контроле профильных служб, поскольку безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, самолет готовился к экстренной посадке в аэропорту вылета. Борт вырабатывал топливо. В Росавиации подчеркнули, что это стандартный алгоритм действий.
Ситуация находилась на контроле специалистов Минтранса России, Росавиации, а также Госкорпорации по организации воздушного движения в России.
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