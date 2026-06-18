«Оборвалось со всего маху»: Катя Лель упала с декораций на съемках шоу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артистка до последнего не понимала, что случилось — все произошло в полной темноте.

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о несчастном случае, которой с ней произошел недавно во время съемок шоу. Она едва не осталась без рук и ног. Этой ужасной историей она поделилась в интервью 5-tv.ru на вечеринке Ollin.

По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», после выступления она пошла следом за ведущим проекта певцом Алексеем Воробьевым и другими участницами и, сама того не подозревая, оказалась на декорации, которая в один момент оборвалась.

«Сцена, декорации, темно, как обычно. Но мне сказали: „Уходить нужно в ту кулису, наверх“. А ведущий Леша Воробьев мне говорит: „Можно вас сюда попросить пройти?“ (показывает рукой в другую сторону. — Прим. ред.). И я иду… там полная темнота, я уверена, что это кулиса. Вдруг оказывается, что это декорация-круг, которая обрывается со всего маху. Я не знаю, каким чудом меня как будто кто-то поддержал, и я, как кошка, сгруппировалась. Я очень сильно упала, такой грохот, я вообще не поняла, что произошло. Темнота, закулисье, съемка. И оказывается, эта декорация в виде круга она закончилась, и я со всего маху упала на руки и на ноги с этой декорации», — поделилась Катя Лель.

Певица отметила, что в ту секунду к ней подбежал и Воробьев, и врачи, и другие участники проекта.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Катя Лель прокомментировала травму певицы и телеведущей Ольги Бузовой, связав ее с энергетическим состоянием звезды и «недоработкой» ангела-хранителя.

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