Больше не на дистанции: 13-летний сын Муцениеце помирился с бабушкой

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Еще год назад женщина даже не смогла поздравить любимого внука и передать ему подарки.

Сын актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного 13-летний Тимофей снова общается со своей бабушкой — Нонной Муцениеце, которая приехала из Латвии, чтобы провести время с дочерью и внуками. Об этом пишет 7Дней.ru

На опубликованных трогательных снимках в соцсетях Агата Муцениеце с сыном и матерью дурачатся и корчат забавные гримасы на камеру.

Еще год назад отношения между Тимофеем и бабушкой были напряженными.

Тогда Нонна Муцениеце рассказывала, что не смогла поздравить внука с днем рождения и передать ему подарки. Сам мальчик в то время жил с отцом и его новой избранницей Зепюр Брутян, а с матерью и родственниками с ее стороны отказывался общаться.

Мать актрисы тогда предположила, что связь с ребенком оборвали намеренно. Нонне Муцениеце даже пришлось обращаться к внуку через его блог, но попытка наладить диалог тогда не увенчалась успехом.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили. И подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала она под постом Тимофея.

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после девяти лет брака. Процесс развода получился громким и непростым: между экс‑супругами развернулись судебные разбирательства, которые касались сразу нескольких вопросов — в том числе порядка общения с детьми и выплаты алиментов (в браке у пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. — Прим. ред.).

Спустя несколько лет личная жизнь обоих бывших супругов изменилась. Павел Прилучный в 2022 году женился на актрисе Зепюр Брутян. Уже в 2023‑м в их семье произошло радостное событие — на свет появился сын Микаэль.

Агата Муцениеце в 2025 году вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Свадьба прошла в камерной обстановке — торжество организовали в узком семейном кругу. В том же году актриса стала мамой в третий раз: у нее и Петра родилась дочь Вера.

Как ранее писал 5-tv.ru, Агата Муцениеце показала редкое фото с матерью из Большого театра. Они позировали в фойе перед началом или после завершения спектакля «Евгений Онегин».

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