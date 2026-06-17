Заслуженный летчик-испытатель погиб при крушении самолета в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Также погиб владелец воздушного судна.

Стали известны личности погибших при крушении легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации, воздушным судном управлял 70-летний Петр Тутакин — заслуженный летчик-испытатель России. Вместе с ним погиб 52-летний владелец самолета Алексей Н.

Известно, что Тутакин многие годы работал в службе летных испытаний ВВС на востоке Москвы. Кроме того, он занимал должность главного специалиста управления летной службы «Авиапром».

После авиакатастрофы следователи возбудили уголовное дело. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили, что расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Росавиация объявила о введении с 20 июня особого режима использования воздушного пространства в ряде регионов Центральной России. Под ограничения попадут полеты легких и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских беспилотников. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

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