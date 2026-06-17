Глава МИД Турции передал «большой и горячий привет» Путину от Эрдогана

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Хакан Фидан также выразил признательность российскому лидеру за возможность провести личную встречу, несмотря на его напряженный рабочий график.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать привет президенту России Владимиру Путину. Об этом в ходе переговоров с российским лидером сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) передает вам большой и горячий привет», — сказал дипломат.

Фидан также выразил признательность российскому лидеру за возможность провести личную встречу, несмотря на его напряженный рабочий график.

Глава МИД Турции отметил, что международная обстановка остается крайне насыщенной событиями и вызовами. По его словам, накопленный опыт Владимира Путина имеет особое значение для обсуждения и поиска решений по ключевым вопросам мировой политики.

Встреча российского лидера с главой МИД Турции прошла на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани 17–19 июня. В Кремле ранее отмечали, что инициатива проведения переговоров исходила от турецкой стороны и была поддержана российской. С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

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