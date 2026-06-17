Умерла исполнившая роль Самары в «Звонке» актриса Дэйви Чейз

Фото: www.globallookpress.com/Paul Fenton

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Ей было всего 35 лет.

Звезда Голливуда Дэйви Чейз, ставшая популярной благодаря фильму «Звонок», скончалась в возрасте 35 лет. О смерти актрисы сообщил портал TMZ со ссылкой на ее возлюбленного Роя Эрнандеса.

По его словам, причиной смерти стали менингит и заражение крови. На фоне инфекции у Чейз развился сепсис, что привело к отказу внутренних органов. Известно, что в начале месяца актриса была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с сильным истощением.

Широкую известность Дэйви Чейз получила еще в детстве. В 2002 году она озвучила Лило в анимационном фильме Disney «Лило и Стич», а позже вернулась к этой роли в продолжении истории и телевизионном сериале.

Не менее запоминающейся стала ее работа в фильме ужасов «Звонок». Именно Чейз сыграла Самару Морган — девочку-призрака, ставшую одним из самых узнаваемых персонажей хорроров начала 2000-х. За эту роль актриса была удостоена премии MTV Movie Award в категории «Лучший злодей».

В фильмографии Чейз также значатся картины «Донни Дарко», «Пятая симфония Бетховена», а также популярные сериалы «Скорая помощь», «Сабрина — маленькая ведьма» и «Милосердие».

С 2006 года она снималась в драматическом сериале HBO «Большая любовь», где исполнила роль Ронды Волмер. Персонаж появлялся на экране на протяжении пяти сезонов. Несмотря на успешную карьеру в кино и на телевидении, в последние годы имя актрисы нередко появлялось в прессе из-за различных проблем с законом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в возрасте 35 лет умерла турецкая актриса и модель Эдже Иртем. Тело артистки без признаков жизни обнаружили в ее доме 15 июня. Семья звезды сериалов «Запретный плод» и «Новая невеста» пока воздерживается от комментариев.

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