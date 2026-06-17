Путин назвал Малайзию надежным партнером России

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Вместе с премьер-министром Анваром Ибрагимом российский лидер обсудил развитие взаимодействия на площадке международного форума в Казани.

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Во время беседы российский лидер отметил значение двусторонних отношений и подчеркнул, что Москва рассматривает Малайзию как надежного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга», — добавил президент России.

Путин также заявил, что Россия высоко ценит поддержку Малайзии в вопросах развития стратегического партнерства с АСЕАН.

«Мы, конечно, ценим, что Малайзия поддерживает развитие стратегического партнерства России с ассоциацией (АСЕАН. — Прим. Ред.). Наши страны координируют действия и в других международных форматах, включая ООН, БРИКС, Организацию исламского сотрудничества», — высказался Путин.

Президент России также передал привет верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму. Султан Ибрагим ранее посещал Санкт-Петербург, а в мае присутствовал в Москве на мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Путин попросил передать ему наилучшие пожелания.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе встречи заявил, что Куала-Лумпур высоко оценивает стремление России к развитию сотрудничества. Он подчеркнул, что Малайзия выражает поддержку расширению взаимодействия и заинтересована в углублении партнерства с российской стороной.

«Мы выражаем вам наше восхищение стремлением России развивать сотрудничество», — заявил Ибрагим на встрече.

Отдельно глава малайзийского правительства отметил перспективы развития авиационного сообщения между двумя странами. По его словам, речь идет о создании новых маршрутов, связывающих города Малайзии с российскими регионами, включая Казань. Он выразил уверенность в поддержке таких инициатив.

Встреча состоялась на полях юбилейного саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и АСЕАН и проходит при участии руководителей государств, глав правительств и представителей стран региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поприветствовал участников саммита Россия — АСЕАН и произнес тост в поддержку укрепления стратегического партнерства России с государствами ассоциации. Официальная церемония прошла в государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

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