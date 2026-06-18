Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Прокуратура запрашивала для блогера три года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

Тверской суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной по делу об отмывании 127 миллионов рублей и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Кроме того, суд назначил Митрошиной штраф в размере 900 тысяч рублей. Также постановлено конфисковать в доход государства имущество блогера общей стоимостью 115 миллионов рублей.

Ранее прокуратура просила назначить Митрошиной три года колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Сторона обвинения заявляла, что вина подсудимой полностью доказана, при этом обращала внимание суда на смягчающие обстоятельства. Среди них назывались отсутствие судимостей, участие в благотворительных проектах и отсутствие, по мнению обвинения, прямого преступного умысла.

Кроме того, гособвинение ходатайствовало о конфискации 115 миллионов рублей, которые следствие считало легализованными средствами. Из этой суммы около 55 миллионов рублей, по версии обвинения, были получены от продажи квартиры на Краснопресненской набережной. Остальные средства предлагалось вернуть застройщику в рамках договора долевого участия.

Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае в марте 2025 года. Следствие заявляло, что блогер допустила неуплату налогов на сумму 127 миллионов рублей и использовала схему дробления бизнеса. После задержания суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе разбирательства Митрошина частично признала вину и заявила, что не предполагала, что приобретение недвижимости может быть квалифицировано как легализация денежных средств.

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