ВСУ нанесли удары по жилому массиву Энергодара

Фото: © РИА Новости/Администрация Энергодарского городского округа

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Сообщается о жертвах.

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ по территории Энергодара Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«В результате террористических атак противника пострадали четыре мирных жителя. К сожалению, один человек от полученных ранений скончался», — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

Атаки пришлись на жилой массив и район железнодорожного вокзала города. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России опубликовал кадры последствий удара по пассажирскому автобусу в Брянской области. По данным ведомства, в момент атаки в транспорте находилась команда детско-юношеской спортивной школы № 2 из белорусской Речицы, направлявшаяся в Геленджик.

В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь граждан Белоруссии, включая шестерых детей, получили травмы и были госпитализированы.

После произошедшего следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовные дела по статье о теракте.

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