Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и государств ассоциации.

Президент России Владимир Путин поприветствовал глав делегаций, прибывших для участия в саммите Россия — АСЕАН в Казани.

«Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями», — отметил глава государства.

Официальная встреча состоялась в государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. После церемонии для участников подготовили небольшую концертную программу, затем запланирован торжественный прием от имени российского лидера.

«Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства», — добавил Путин.

В мероприятиях приняли участие руководители и представители стран ассоциации. Среди гостей саммита присутствовали султан Брунея Хассанал Болкиах, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вон и другие.

В ходе встречи президент страны произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН.

«Россия готова к продолжению активной работы с государствами-участниками АСЕАН… Хочу пожелать всем нам успехов в такой созидательной работе и предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин во время визита в Казань пообщался с местными жителями и гостями города. Короткая встреча состоялась возле одной из главных городских достопримечательностей.

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