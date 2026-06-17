Лавров раскрыл цель атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Он подчеркнул, что украинские боевики намеренно наносят удары гражданским целям, особенно по детям.

Атака ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области была совершена преднамеренно и преследовала цель посеять панику. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам главы МИД РФ, подобные действия направлены на запугивание мирных жителей и дестабилизацию обстановки.

«Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям», — заявил Лавров.

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Транспорт, в котором находились юные спортсмены из Гомеля, следовал в Геленджик. Автобус атаковали при помощи беспилотника самолетного типа.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Восемь граждан Белоруссии, в том числе шестеро детей, получили ранения. В МИД России назвали атаку террористическим актом и призвали международные структуры дать оценку преступлениям Киева.

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