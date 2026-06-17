Путин заявил о приближении товарооборота России и Брунея к отметке в $1 млрд

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Межгосударственные связи двух стран стабильно развиваются на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Товарооборот между Россией и Брунеем подошел к отметке в миллиард долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии), проходящего в Казани с 17 по 19 июня.

По его словам, межгосударственные связи стран стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и теперь находятся на высоком уровне. Глава государства отметил, что торговля России и Брунея показывает положительную динамику и приблизилась к миллиардной отметке.

Также Путин заявил, что Москва и Бандар-Сери-Бегаван могут рассмотреть создание двусторонней межправительственной комиссии. Такой механизм позволит системно развивать сотрудничество, в том числе в топливно-энергетической сфере.

К тому же президент России указал на значительный потенциал взаимодействия в области туризма и гуманитарных обменов.

В этом году Россия и Бруней отмечают 35-летие со дня установления дипломатических отношений. В материалах Кремля к переговорам отмечалось, что товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику. Одним из ключевых направлений сотрудничества остается энергетика, прежде всего поставки российской нефти в Бруней. Кроме того, у Москвы и Бандар-Сери-Бегавана есть возможности для расширения взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Филиппинами превысил 500 миллионов долларов.

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