Трамп назвал хорошими свои недавние контакты с Путиным

Фото, видео: www.globallookpress.com/AdMedia; 5-tv.ru

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Глава Белого дома отметил, что хотел бы добиться урегулирования конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли конструктивно. Об этом американский лидер сообщил в рамках саммита G7, комментируя ситуацию вокруг продолжающегося конфликта.

«У меня был очень хороший разговор с <…> президентом Путиным, и я хотел бы, чтобы этот конфликт закончился», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, он хотел бы добиться завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что ранее ему удалось урегулировать восемь конфликтов, и он рассчитывал, что этот случай окажется одним из самых простых.

В рамках той же дипломатической линии глава Белого дома провел телефонный разговор и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, вновь заверив в намерении продолжать диалог с обеими сторонами для поиска взаимоприемлемых решений.

Также Трамп подчеркнул, что решение о возможных санкциях в отношении российской нефти еще не принято и будет зависеть от изменений на мировом рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет «очень мощным».

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