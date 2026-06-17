Лихачев сообщил о планах по возвращению специалистов РФ на АЭС «Бушер»

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Presidency

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По словам главы «Росатома», проект иранской АЭС остается среди приоритетов госкорпорации.

В России планируют поэтапно вернуть специалистов на площадку иранской атомной электростанции «Бушер». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время саммита «Россия — АСЕАН» в Казани.

По его словам, проект АЭС «Бушер» остается среди приоритетов госкорпорации. Российские сотрудники смогут вернуться к работе в Иране после того, как риски ударов по стране, а также угрозы для их жизни и здоровья будут сведены к минимуму.

Глава «Росатома» отметил, что планы по возвращению специалистов уже подготовлены и согласованы с руководством страны. Как только ситуация позволит, работа на площадке будет возобновляться поэтапно.

Также Лихачев подчеркнул, что «Росатом» не исключал «Бушер» из числа ключевых проектов и продолжает выполнять обязательства перед заказчиками. По его словам, работы над оборудованием на российских металлургических и машиностроительных площадках не прекращались даже с учетом сложностей, в числе которых вопросы финансирования.

Отдельно руководитель госкорпорации отметил, что Россию в первую очередь волнует решение ядерной проблемы Ирана.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что Москва видит готовность Израиля обеспечить безопасность АЭС «Бушер» в Иране. Глава государства уточнял, что после нормализации ситуации в этом районе российская сторона сможет возобновить совместную с Тегераном работу по строительству атомных объектов.

До этого Лихачев также сообщал о постепенном возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер». Тогда он отмечал рост численности иранского персонала на объекте. По его данным, на площадку вернулись около 2,2 тысячи человек.

Позднее глава Росатома называл недопустимым любое военное воздействие на АЭС «Бушер» и всю связанную с ней инфраструктуру. Как писал 5-tv.ru, он заявлял об угрозе радиации после атак на ЗАЭС и станцию в Бушере.

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