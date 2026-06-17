Обыски у «Антиквара»: подробности задержания Ильи Трабера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Его подозревают в организации убийства шестилетней давности в Ленобласти.

Громкое дело расследуют в Петербурге. Там задержали одного из самых известных бизнесменов города — Илью Трабера. Его подозревают в организации убийства, которое произошло в октябре 2020 года, тогда в Ленобласти застрелили местного предпринимателя и депутата.

Вместе с Трабером задержан также его многолетний бизнес-партнер. Обоих этапируют в столицу. Подробности — у корреспондента «Известий» Даниила Ланкова.

Элитный поселок «Красная заря» под Петербургом. Перед въездом на территорию — предупреждения о вооруженной охране. Участок почти в семь гектаров за высоким глухим забором. У массивных ворот стоят машины полиции.

Особняк, несколько жилых домов, гаражи, бассейны, пруды. Владелец поместья — петербургский бизнесмен Илья Трабер. Ранним утром во владения 75-летнего миллиардера нагрянули сотрудники Федеральной службы безопасности. Интерес столичных силовиков к петербургскому бизнесмену по предварительной информации связан с громким убийством статусного предпринимателя и депутата Александра Петрова.

2020 год. Село Великое Выборгского района Ленинградской области. На выходе из бани точным выстрелом в сердце из снайперской винтовки застрелен тот, кого некогда называли «смотрящим за Выборгом». Работал профессионал — ни его, ни даже оружия так и не нашли. Спустя шесть лет в уголовном деле об убийстве Александра Петрова — новый поворот.

Бывшего морского офицера Илью Трабера в Петербурге 1990-х знали под кличкой Антиквар. Еще в Ленинграде он сколотил состояние на торговле и реставрации исторических ценностей. Трабер и убитый Петров были знакомы с тех самых 1990-х. Помимо антиквариата петербургского бизнесмена интересовали морские перевозки. А Выборг — тоже порт, и Александр Петров в этом городе решал многое, если не все.

Обыски у Ильи Трабера проходили и в его особняке в Ленобласти, и в центре Петербурга. Офис предпринимателя на Старорусской улице. Здесь два соседних дома, оба принадлежат ему. На дверях следы — вскрывали. Внутри работают силовики.

Основным проектом Ильи Трабера в последние годы был «Приморский универсально-перегрузочный комплекс». Задержан и бизнес-партнер Трабера Владимир Даниленко.

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