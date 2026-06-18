Зеленского не спросили: Трамп и европейские лидеры заключили сделку по Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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В ЕС делали все, чтобы заполучить расположение президента США на саммите G7 в Париже.

За спиной Зеленского решались вопросы и на саммите «Большой семерки» во Франции. Президент США и западные лидеры заключили сделку по Украине. Об этом сообщает газета Politico. Европейцы боялись остаться за бортом переговорного процесса и сделали все, чтобы склонить Трампа на свою сторону. Тот потребовал содействия в ближневосточном кризисе, а взамен пообещал помочь в поддержке Киева. Хотя к его заявлениям в Европе отнеслись с осторожностью. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив продолжит.

На встречу с коллегами по «семерке» Трамп приехал последним. Возможно, чтобы лишний раз показать, кто тут главный. Он этого и не скрывал. Войдя, прямо так и заявил: «Я босс!» Похлопал по плечу британского премьера Стармера и вообще вел себя как босс. И он, конечно, прав. Саммит «семерки» стал своего рода соревнованием: кто больше и лучше добьется расположения Трампа.

«Мы сожалеем, что на этом саммите G7 отсутствует множество тем. Это своего рода саммит, который показывает, насколько „семерка“ стала неэффективной», — сказал гуманитарный эксперт организации Oxfam France Луи-Николя Жандо.

Когда-то этот саммит был событием геополитической важности, а стараниями нынешних лидеров Европы площадка для обсуждения глобальных вызовов превратилась в место, где у них вызов только один — заговорить зубы Трампу.

«Любой лидер хочет находиться в хороших отношениях с американским президентом. Один из способов добиться этого — принять его на высоком уровне, оказать теплый прием, чтобы он чувствовал себя желанным гостем, важным и уважаемым человеком. И это, безусловно, является частью замысла президента Макрона», — считает бывший американский дипломат, эксперт по франко-американским отношениям Джеффри Хокинс.

Это европейцам частично удалось. По итогам саммита Трамп выступил с заявлением, в котором всех поблагодарил.

«Это был отличный саммит. Президент Макрон проделал действительно отличную работу. Нас очень хорошо приняли. Я не знаю, были ли все счастливы, некоторые чувствуют себя не очень хорошо, но некоторые чувствуют себя очень хорошо», — заявил Дональд Трамп.

В этом весь Трамп. Вроде бы что-то сказал, но непонятно что. Но вот издание Politico выяснило: Трамп якобы договорился с коллегами о сделке: они помогают ему решить вопрос с Ираном, а он помогает им решить вопрос с Украиной. Трамп предложил Украине оливковую ветвь на G7, но по определенной цене.

«Ему понадобятся ресурсы его союзников из „Большой семерки“ и других стран, чтобы расчистить Ормузский пролив от мин. Взамен должна быть сделана определенная уступка в отношении Украины. Есть очень сильные ожидания, что он поддержит Украину. Именно это он и сказал лидерам», — написало издание.

Если это так — то это успех Европы, которая очень боится остаться на задворках в решении украинского вопроса. Но надо знать Трампа: он сегодня сказал одно, а завтра скажет другое. Европейцам пока приходится довольствоваться локальным успехом.

«Это была тяжелая работа, но она того стоила, потому что это впервые с момента вступления в должность президента Трампа мы на саммите G7 принимаем совместную декларацию и находим общий язык по крупным внешне- и внутриполитическим вопросам нашего времени. Я считаю, что это действительно успех по существу», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По существу все станет ясно позже. Пока же европейцам приходится обсуждать то, что можно обсудить сейчас. Например, кто когда бросил курить.

Без Трампа с остальными вопросами придется подождать. А ведь есть еще Россия со своими интересами, Китай со своими, Индия со своими. И эти интересы с европейскими часто расходятся.

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