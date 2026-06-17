Защита потребовала оправдать блогера Митрошину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Инфлюенсер отказалась участвовать в судебных прениях и намерена выступить только с последним словом.

В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в легализации денежных средств на сумму 127 миллионов рублей. Сторона защиты попросила вынести в отношении нее оправдательный приговор. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам адвоката Михаила Мушаилова, в действиях его подзащитной отсутствует состав преступления.

Сама блогер отказалась участвовать в судебных прениях и намерена выступить только с последним словом.

В марте 2025 года Митрошина частично признала вину по делу и заявила, что не оспаривает выводы налоговых органов о дроблении бизнеса.

Блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Следствие считает, что при наличии налоговой задолженности она в 2021 году приобрела квартиру в центре Москвы.

Расследование дела было завершено осенью прошлого года, после чего материалы направили в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что прокурор запросил три года колонии общего режима для Митрошиной по делу об отмывании денег.

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