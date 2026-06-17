Путин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ на автобус под Брянском

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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В Кремле удар боевиков киевского режима по транспорту с детьми назвали террористическим актом.

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко принять меры для оказания помощи пострадавшим от теракта в Брянской области, во время которого ВСУ ударили по автобусу с детьми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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