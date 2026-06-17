Вэнс назвал дату публикации меморандума между США и Ираном

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Документ подпишут в Швейцарии 19 июня.

Полный текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном будет опубликован не позднее пятницы, 19 июня. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS.

«Оно будет опубликовано — самое позднее — в пятницу», — заявил он.

По его словам, документ станет доступен общественности до конца недели. Ранее Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируется подписать в Швейцарии 19 июня. Подробности документа Вэнс не раскрыл.

Ожидается, что подписание меморандума позволит разблокировать Ормузский пролив. В то же время оно не станет окончательным соглашением между сторонами.

Представители США и Ирана неоднократно заявляли о контактах и консультациях, однако содержание возможных договоренностей официально не раскрывалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп скрывает детали сделки между США и Ираном даже от ближайших союзников.

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