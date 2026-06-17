Память под защитой: ученые назвали снижающую риск деменции вакцину
Вакцина от лишая может снижать риск развития деменции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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У пожилых привитых людей опасный диагноз ставили заметно реже.
Вакцина против опоясывающего лишая Shingrix может быть связана с меньшей вероятностью развития деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, результаты их работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).
Специалисты изучили медицинские данные более 500 тысяч человек старше 66 лет. Все они находились в учреждениях длительного ухода. Исследователи сравнили показатели среди тех, кто получил хотя бы одну дозу препарата Shingrix, и среди непривитых участников.
Наблюдение продолжалось четыре года. За это время деменцию выявили у 18,8% вакцинированных. Среди тех, кто не проходил иммунизацию, этот показатель оказался выше — 24,6%.
После учета дополнительных факторов авторы работы рассчитали, что прививка от опоясывающего лишая была связана примерно с 24-процентным снижением риска постановки такого диагноза.
При этом ученые подчеркивают: речь идет именно о выявленной связи, а не о доказанном защитном эффекте вакцины от деменции. Тем не менее новые данные совпадают с результатами более ранних исследований, где прививки против опоясывающего лишая также связывали с возможной пользой для мозга.
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