Память под защитой: ученые назвали снижающую риск деменции вакцину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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У пожилых привитых людей опасный диагноз ставили заметно реже.

Вакцина против опоясывающего лишая Shingrix может быть связана с меньшей вероятностью развития деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, результаты их работы опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Специалисты изучили медицинские данные более 500 тысяч человек старше 66 лет. Все они находились в учреждениях длительного ухода. Исследователи сравнили показатели среди тех, кто получил хотя бы одну дозу препарата Shingrix, и среди непривитых участников.

Наблюдение продолжалось четыре года. За это время деменцию выявили у 18,8% вакцинированных. Среди тех, кто не проходил иммунизацию, этот показатель оказался выше — 24,6%.

После учета дополнительных факторов авторы работы рассчитали, что прививка от опоясывающего лишая была связана примерно с 24-процентным снижением риска постановки такого диагноза.

При этом ученые подчеркивают: речь идет именно о выявленной связи, а не о доказанном защитном эффекте вакцины от деменции. Тем не менее новые данные совпадают с результатами более ранних исследований, где прививки против опоясывающего лишая также связывали с возможной пользой для мозга.

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