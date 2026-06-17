Боялась, что будут ругать: девочка разбила бутылку и сбежала из дома на 22 года

В Китае девочка разбила бутылку и сбежала из дома на 22 года

Фото: 5-tv.ru

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Родные не знали, где ее искать.

В Китае женщина вернулась к родной семье спустя 22 года после побега из дома. В детстве она испугалась наказания за случайно разбитую бутылку с гелем для душа и исчезла. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

История произошла в 2004 году. Тогда девятилетняя Лю жила с родителями, которые переехали в провинцию Гуандун на заработки. Однажды девочка играла у подруги и случайно разбила стеклянный флакон в ванной. Испугавшись реакции матери, она решила не возвращаться домой.

Родители искали дочь три дня и даже разместили объявление на местном телевидении, но найти ребенка не смогли. Тем временем Лю оказалась на овощном рынке, где ее заметил мужчина. Позже он удочерил девочку.

Сейчас Лю 31 год. Уже взрослой она решила найти биологических родственников. В этом ей помогли волонтеры и полиция. Поиски вывели женщину в родную деревню в провинции Цзянси.

Возвращение Лю стало для семьи большим событием. Родные встретили ее с цветами, баннерами и хлопушками. Мать женщины расплакалась, попросила у дочери прощения за то, что не смогла ее уберечь, и подарила ей золотую цепочку.

Сама Лю тоже извинилась перед родителями за годы боли и неизвестности. Пока женщина не решила, останется ли жить с семьей в родной деревне навсегда.

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