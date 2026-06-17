Число пострадавших при атаке на автобус с детьми из Белоруссии выросло до восьми

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Среди них шестеро детей.

Восемь граждан Белоруссии, в том числе шестеро детей, получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Брянской области. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев.

По его словам, в результате происшествия погиб один человек, а пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в нескольких медицинских учреждениях Брянской области.

«На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести», — отметил Александр Ходжаев.

Министр уточнил, что между белорусским Минздравом и департаментом здравоохранения Брянской области налажен постоянный обмен информацией о состоянии пострадавших.

Для оказания помощи в Брянск направлены три реанимационные бригады, в состав которых вошли 11 специалистов различного профиля. Они совместно с российскими медиками оценят состояние пациентов и примут решение о необходимости их транспортировки в Белоруссию.

Кроме того, к месту происшествия выехали анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги и специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы. Работу группы координирует первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Также к оказанию помощи подключилась медицинская бригада из Москвы. В случае необходимости для перевозки пострадавших готов задействовать санитарный вертолет.

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Транспорт, в котором находились юные спортсмены из Гомеля, следовал в Геленджик. Автобус атаковали при помощи беспилотника самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду.

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