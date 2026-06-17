В Севастополе спасли 16 фрагментов панорамы, пострадавшей после атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

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Часть элементов полотна все еще может находиться под завалами.

Сотрудники Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя смогли сохранить основную сюжетную часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшего во время пожара после атаки ВСУ. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин, пишет ТАСС.

По его словам, во время возгорания сотрудники действовали в экстренных условиях и самостоятельно выносили фрагменты полотна из опасной зоны. Благодаря этим действиям удалось сохранить часть произведения, которая могла быть полностью утрачена.

Как отметил Смородкин, были спасены 12–13 крупных фрагментов, на которых изображены люди и батальные сцены.

«На глаз — примерно около 30%», — сообщил директор музея-заповедника.

Позже в музее уточнили, что удалось сохранить 16 фрагментов панорамы.

При этом часть элементов картины все еще может находиться под завалами. Заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 годов» Екатерина Малиновская сообщила, что специалисты продолжают находить отдельные фрагменты полотна во время разбора завалов.

Воссоздание полотна может занять примерно от четырех месяцев до трех лет, сообщили в музее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 90% полотна и свыше 99% предметного плана панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» уничтожил пожар после атаки ВСУ.

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