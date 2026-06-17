«Решительно осуждаем»: Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус как теракт

Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус с детьми как теракт

Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk

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Минск потребовал объяснений после удара по гражданскому объкету.

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии резко осудило удар украинского беспилотника по автобусу в Брянской области. В транспорте находились граждане республики, среди них были дети.

Позицию ведомства на брифинге озвучил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. По его словам, в Минске расценивают произошедшее как атаку против мирных жителей.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — сказал он.

Белорусское дипведомство также потребовало от Киева исчерпывающих объяснений по поводу инцидента.

ВСУ нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Транспорт, в котором находились юные футболисты из Гомеля, ехал на отдых в Геленджик. Автобус атаковали при помощи беспилотника самолетного типа.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще шесть человек получили ранения, среди пострадавших — четверо детей.

Ковальчук сообщил, что раненых оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальных пассажиров планируют в ближайшее время вернуть домой.

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