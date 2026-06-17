В Финляндии одобрили законопроект о разрешении ввоза ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com/Michael Nitzschke

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Большинство депутатов поддержали изменения в национальном законодательстве.

Парламент Финляндии одобрил внесение поправок в национальное законодательство, отменяющих действовавший с 1987 года запрет на ввоз, производство, хранение и использование ядерных боеприпасов на территории страны. Об этом сообщили РИА Новости.

Инициатива правительства была поддержана большинством депутатов. В ходе поименного голосования, трансляция которого велась в прямом эфире, за изменения высказались 125 парламентариев, против проголосовал 61 депутат, еще 13 человек отсутствовали и не принимали участия в процедуре.

Документ разрешает ввоз и хранение ядерных зарядов, однако, согласно заявлениям властей, Финляндия не планирует размещать такое оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом данные гарантии не получили законодательного закрепления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в финском городе Йювяскюля неонацистская организация Blood and Honour* провела концерт с демонстрацией свастики и нацистских лозунгов. Мероприятие никто не остановил, несмотря на открытую пропаганду.

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* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.