Вьетнам видит большой потенциал в сотрудничестве с Россией

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Глава МИД страны Ле Хоай Чунг заявил, что Ханой заинтересован в совместных проектах в торговле, инвестициях, науке и культуре.

Вьетнам намерен углублять взаимодействие с Россией сразу по нескольким стратегическим направлениям. Об этом на саммите Россия — АСЕАН в Казани корреспонденту «Известий» Максиму Приходе рассказал министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг.

По его словам, сотрудничество между двумя государствами давно вышло за рамки межправительственных контактов и охватывает парламенты, общественные организации и связи между гражданами двух стран.

Глава вьетнамского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Ханой уже активно взаимодействуют в различных сферах, однако потенциал партнерства остается значительно шире.

«Но мы хотим расширять его еще больше. Речь идет о торговле, инвестициях, энергетике, ресурсах, судостроении и многих других сферах», — сказал он.

Чунг обратил внимание на то, что Россия располагает серьезными возможностями для развития совместных проектов, тогда как Вьетнам сегодня проходит этап масштабной модернизации экономики. По его оценке, особые перспективы открываются в сфере инноваций, науки, цифровых технологий и трансформации промышленности.

Министр также напомнил, что многие граждане Вьетнама получили образование в СССР и России, а затем внесли вклад в развитие различных отраслей на родине. Это, по его мнению, создает дополнительную основу для укрепления гуманитарных и профессиональных связей.

Отдельно дипломат подчеркнул значение культурного сотрудничества и туризма. Он отметил, что российская культура пользуется большим уважением во Вьетнаме, а совместная работа в этой сфере может способствовать сохранению культурного многообразия и дальнейшему сближению народов.

«Во Вьетнаме, как и во всем мире, высоко ценят российскую культуру. Мы можем совместно работать над сохранением культурного разнообразия, развитием культуры, взаимным обогащением наших народов и развитием туризма», — отметил Чунг.

Как заявил Чунг, отношения между двумя странами опираются на прочную поддержку граждан и уже достигнутые результаты, поэтому возможности для их дальнейшего развития остаются весьма значительными.

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