Энергия, технологии и кино: Россия и АСЕАН выходят на новый уровень партнерства

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Участники саммита видят перспективы в диверсифицированном сотрудничестве.

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии расширяют взаимодействие сразу по нескольким направлениям экономики. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с корреспондентом «Известий» Максимом Приходой на полях саммита «Россия — АСЕАН».

По словам Катырина, участники дискуссии, в том числе председатели правительств ряда стран, видят перспективы не только в традиционных сферах, но и в более диверсифицированном сотрудничестве, под которым подразумеваются цифровые технологии, концепции «умного города», искусственный интеллект, промышленность и технологические разработки РФ.

Особое значение в нынешних глобальных условиях получили энергетические возможности России. Как отметил Катырин, поставки российских энергоносителей в страны АСЕАН выросли на 40%. Это позволило поддержать партнеров и одновременно раскрыть экспортный потенциал России.

При этом отдельным направлением сотрудничества остается туризм. Кроме того, стороны развивают проекты в креативной экономике. Также Катырин уточнил, что интерес представляют мода, кино, мультипликация и театр. По его оценке, Россия обладает промышленным и технологическим заделами, которые могут быть востребованы на рынках стран Юго-Восточной Азии.

Помимо этого, глава Торгово-промышленной палаты обратил внимание на российский опыт в цифровизации. Так, Россия существенно продвинулась в развитии платформ и их взаимодействии с населением. По словам Катырина, в ход идут не только торговые сервисы, но и более масштабные решения, связанные с транспортом и другими отраслями. Именно поэтому российской стороне есть что предложить партнерам.

«Мы достаточно далеко ушли с точки зрения взаимосвязи с населением, имея ввиду цифровые технологии, работа наших платформ. И вообще платформизации <…> Нам есть, что предложить», — заключил Катырин.

До этого генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн заявил, что государства объединения заинтересованы в расширении сотрудничества с Россией. В числе ключевых направлений он назвал энергетику и продовольственную безопасность. По его словам, страны ассоциации рассматривают в России важного партнера для укрепления и диверсификации цепочек поставок товаров и энергетических ресурсов.

В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников отметил рост торговых связей. По его данным, импорт товаров из стран АСЕАН в Россию за последние десять лет увеличился на 70%. Он подчеркнул, что такая динамика сохраняется вопреки высокой глобальной неопределенности и перестройки международной торговли.

При этом Решетников добавил, что Россия и страны АСЕАН продолжают придерживаться многосторонних правил Всемирной торговой организации.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, премьер-министр Малайзии заявил о возможности тесного сотрудничества с Россией.

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