Умер бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин

Фото: © РИА Новости/Борис Приходько

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Политик баллотировался на пост главы Республики Татарстан.

Умер бывший депутат Государственной думы Сергей Шашурин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экс-коллегу умершего.

«Да, вчера его не стало. Прощание состоится 18 июня на Арском кладбище в Казани», — уточнил собеседник агентства.

Причина смерти не названа. Экс-депутату было 69 лет.

Сергей Шашурин родился 12 января 1957 года в поселке Нижние Вязовые в Республике Татарстан. Был главой ассоциации социально-экономического развития Казани «Тан». Затем депутатом государственного совета Татарстана и даже баллотировался на пост главы региона в 2001 году. Тогла ему удалось набрать 5,78% голосов.

В 1995 году был избран депутатом Госдумы второго созыва, а в 1999-м — третьего.

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