Победит наследственные болезни? Ученые исправили мутацию в ДНК эмбриона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Эта технология может помочь тем семьям, у которых риск рождения ребенка с патологиями высок.

Исследователи из Колумбийского университета в США впервые сообщили об успешном высокоточном редактировании ДНК человеческого эмбриона. Во время эксперимента они изменили гены, связанные с уровнем холестерина и выработкой гемоглобина. Несмотря на прорыв, до применения технологии в клинической практике пока еще далеко. О сути открытия рассказал в беседе с 5-tv.ru кандидат биологических наук в области генетики Константин Китаев.

Какие гены удалось изменить

По словам специалиста, ген PCSK9 связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мутации в гене PSK 9 потенциально ухудшают здоровье человека, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет накопления холестерина в сосудах», — отметил эксперт.

Второй ген — HBG — связан с выработкой гемоглобина. Как уточнил специалист, его изменение может помочь защитить человека от серповидно-клеточной анемии — тяжелого наследственного заболевания крови.

Почему это называют историческим достижением

Китаев напомнил, что технология CRISPR-Cas9 существует уже около 15 лет и давно используется в научных исследованиях.

«До этого все генетические модификации сводились к встраиванию генов от каких-то других организмов, а либо какое-то изменение генов путем случайных мутаций. То есть этот механизм раньше был ненаправленный. Сейчас этот механизм направленный, позволяет точно редактировать и можно работать и с генами самого организма, и с генами каких-то других организмов, встраивая их в геном организма по выбору исследователей», — уточнил он.

Однако, по словам генетика, в медицине требования к таким технологиям значительно выше, чем в сельском хозяйстве или биотехнологиях.

«Когда работаем с людьми, то понятно, что нужен стопроцентный успех, иначе мы получим больного человека. Смысл этой технологии в том, чтобы здоровые люди были, а не больные», — поделился Китаев.

Почему технологию пока нельзя применять

Эксперт отметил, что нынешнее исследование — лишь важный шаг вперед. По словам Китаева, сами ученые признают, что пока генетические изменения удалось внести не во все клетки эмбриона.

«То есть нельзя сказать, что сейчас эта технология уже может помочь, потому что, по заявлениям ученых, не во всех клетках была мутация устранена, то есть не во всех клетках эмбриона прошла генетическая модификация», — поделился эксперт.

Именно поэтому использовать такую методику в клиниках пока невозможно. По словам Китаева, эту технологию необходимо развивать, дополнительно исследовать и доводить успешность генетической модификации до 100%.

Чем редактирование отличается от генетической диагностики при ЭКО

Сегодня при экстракорпоральном оплодотворении врачи уже проводят генетическое исследование эмбрионов перед переносом.

Однако, как объяснил Китаев, диагностика позволяет лишь выбрать наиболее подходящий эмбрион, а не устранить обнаруженные изменения.

«Выбор зачастую состоит в том, чтобы выбрать, как бы, наименее плохой вариант эмбриона», — отметил он.

По его словам, возможности современной диагностики ограничены. Специалист уточнил, что эта технология в будущем может помочь тем семьям, у которых риск рождения ребенка с патологиями и генетическими болезнями высок. Однако пока время не пришло.

Что это даст в будущем

Если ученым удастся довести технологию до клинического применения, редактирование генов сможет предотвращать тяжелые наследственные заболевания еще до рождения ребенка.

Кроме того, внесенные изменения будут наследоваться естественным путем.

«После проведения такого редактирования вот этот отредактированный ген вполне нормально может передаваться следующим поколениям естественным путем, тут никаких вмешательств больше уже не потребуется», — подытожил Китаев.

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