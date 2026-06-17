«Очень сильная»: Трамп о сделке с Ираном

Трамп: соглашение с Ираном будет очень сильным

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

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В Вашингтоне уверены, что готовящийся документ способен изменить расклад сил на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет «очень мощным». Об этом он сообщил, выступая на двусторонней встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Иран и Соединенные Штаты подтвердили завершение подготовки меморандума, который, как ожидается, будет подписан в Швейцарии 19 июня. Предполагается, что документ создаст условия для разблокировки Ормузского пролива.

В иранском МИД сообщали, что после подписания меморандума стороны в течение 60 дней должны провести переговоры по подготовке окончательного соглашения. Трамп подчеркнул, что ключевым условием договоренностей остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

«У них никогда не будет ядерного оружия. Так что это очень, очень сильное соглашение. Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое. Очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны», — заявил американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран заинтересован в заключении соглашения с США.

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