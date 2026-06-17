Совет Федерации одобрил второй пакет мер против кибермошенников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Одно из нововведений позволит устанавливать самозапрет на входящие международные звонки.
Совет Федерации одобрил закон о втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Соответствующий документ направили на усиление защиты граждан при использовании банковских сервисов, мобильной связи и портала Госуслуги.
Одна из новых мер позволит россиянам устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Такая возможность должна снизить риск контакта с телефонными мошенниками, которые часто используют зарубежные номера для обмана граждан.
К тому же закон введет дополнительные ограничения на применение банковских карт в подозрительных операциях. Эти меры должны помочь быстрее блокировать сомнительные действия и защитить деньги клиентов.
Отдельный блок документа касается безопасности несовершеннолетних. Для детей планируется введение специальных сим-карт, которые должны помочь защитить их от злоумышленников и вредоносного контента.
Кроме того, ужесточатся правила пользования услугами связи. После получения сим-карты абонент не сможет расторгнуть договор с оператором в течение 90 дней. Такая мера связана с борьбой против схем, при которых номера быстро оформляют и используют для преступных действий.
В Совете Федерации напомнили о сервисе тревожной кнопки на портале Госуслуги. С его помощью пользователи смогут оперативно сообщать о мошенничестве в компетентные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме хотят запретить продажу купюр «Банка приколов».
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