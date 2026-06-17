СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Возбуждено уголовное дело из-за атаки ВСУ на пассажирский автобус с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Минздраве России сообщили, что госпитализированы семь человек. Состояние одного несовершеннолетнего оценивается как тяжелое.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус с детьми из Гомеля в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, в момент атаки в автобусе находились 44 пассажира, среди них 28 детей. После удара беспилотника пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их оперативно госпитализировали. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду.

Уточняется, что в транспортном средстве находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик.

В Минздраве России сообщили, что госпитализированы семь человек. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к атаке. Действия ВСУ квалифицированы по статье о террористическом акте.

ВСУ участили атаки на гражданские объекты и мирные территории. Ранее украинский беспилотник нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — одному из главных символов города-героя.

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