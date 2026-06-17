С любовью к русскому языку: в Петербурге вспоминают лингвиста Людмилу Вербицкую

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Отечественный филолог с мировым именем стала одним из символов российской науки, культуры и образования. В честь ее 90-летия прозвучал полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости.

В Петербурге сегодня вспоминают Людмилу Вербицкую. Выдающийся отечественный лингвист с мировым именем — она стала одним из символов нашей науки, культуры и образования.

Ее жизнь неразрывно связана с Санкт-Петербургским государственным университетом, где она прошла путь от лаборанта до ректора. В трудное время ей удалось сохранить коллектив и даже дать жизнь новым направлениям. По ее инициативе в университете были открыты факультеты международных отношений и медицинское направление.

Ее научная и общественная деятельность были направлены на сохранение и развитие русского языка и повышение культуры речи. Именно по ее инициативе реализован проект «Давайте говорить как петербуржцы», ставший очень популярным.

Сегодня, в день ее девяностолетия, в честь Вербицкой звучит полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости. Кроме того, на здании филологического факультета университета открыли мемориальную доску. А бульвар на Петроградской стороне получил имя Людмилы Вербицкой.

Помимо этого, в России учредят Международную премию в честь ученой. Ею будут отмечать выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка.

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