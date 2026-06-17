Квартира без риска: чем россияне заменяют дарение и завещание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Новый формат позволяет передать жилье детям, но не потерять контроль над ним при жизни.

Многие пожилые родители сталкиваются с непростым выбором: как заранее передать квартиру детям и при этом сохранить за собой спокойную и безопасную старость. Завещание после смерти можно попытаться оспорить, а дарение сразу переводит жилье к новому владельцу. Из-за этого собственник рискует потерять контроль над квартирой еще при жизни.

Все чаще юристы предлагают рассматривать третий вариант — наследственный договор. Этот механизм появился в российском законодательстве сравнительно недавно, но уже считается более гибкой и защищенной альтернативой привычным схемам передачи недвижимости.

Как работает наследственный договор

Главное отличие наследственного договора от завещания заключается в том, что он фиксирует не только волю собственника, но и обязательства будущих наследников. То есть документ становится не односторонним распоряжением, а соглашением между сторонами.

В нем можно заранее прописать, кто и на каких условиях получит жилье, что должен будет делать наследник при жизни владельца квартиры и какие правила будут действовать после смерти собственника. Такой документ удостоверяется у нотариуса, а оспорить его обычно сложнее, чем обычное завещание.

Почему это не то же самое, что дарение

Дарение выглядит простым способом передать жилье детям, но у него есть серьезный минус: после оформления сделки прежний владелец больше не является собственником. Даже если отношения в семье хорошие, юридически квартира уже принадлежит другому человеку.

Наследственный договор устроен иначе. До смерти владельца квартира остается за ним. Он может жить в ней, распоряжаться жильем, делать ремонт, сдавать помещение или пользоваться им так, как считает нужным.

Будущие наследники при этом получают понятные гарантии, но не могут продать квартиру, выселить родственника или распоряжаться недвижимостью за его спиной. Именно поэтому такой вариант снижает риск ситуации, когда пожилой человек остается без жилья после передачи квартиры детям.

Что можно указать в документе

Наследственный договор позволяет заранее описать семейные договоренности в деталях. В документ можно включить обязанность ухаживать за пожилым собственником, покупать лекарства, помогать с бытовыми делами или оплачивать часть коммунальных платежей.

Также можно закрепить право пожизненного проживания для владельца квартиры или другого родственника. В некоторых случаях в договоре предусматривают временный запрет на продажу доли, чтобы наследники не смогли сразу избавиться от недвижимости после вступления в права.

Перед оформлением юристы советуют заранее продумать все условия: кто отвечает за уборку, кто оплачивает капитальный ремонт, кто помогает с продуктами и медицинскими расходами. Чем точнее прописаны обязанности, тем меньше поводов для споров в будущем.

При этом требования должны быть реальными и выполнимыми. Слишком жесткие или чрезмерные условия могут создать проблемы уже при исполнении договора.

Кому подойдет такой вариант

Наследственный договор особенно полезен в семьях, где есть несколько детей, повторные браки, бывшие супруги или сложные отношения между родственниками. Он помогает заранее распределить права и обязанности, чтобы после смерти собственника наследники не начали спорить из-за квартиры.

Если наследник один, а отношения в семье полностью доверительные, можно ограничиться и завещанием. Но когда собственник хочет не просто передать жилье, а одновременно защитить себя при жизни, наследственный договор дает больше возможностей.

Перед подписанием такого документа лучше проконсультироваться с независимым юристом. Нотариус удостоверяет сделку и проверяет ее законность, но не выступает личным защитником интересов одной из сторон. Поэтому формулировки важно проверить заранее, чтобы договор действительно работал так, как задумал собственник.

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