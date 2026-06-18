Платежки станут другими: что изменится для россиян в сфере ЖКХ с 1 июля

С 1 июля 2026 года в сфере ЖКХ начнет действовать сразу несколько изменений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые сроки оплаты, подробные квитанции и индексация тарифов.

С 1 июля 2026 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) начнет действовать сразу несколько изменений. Они коснутся тарифов, правил перерасчета, сроков внесения платежей и внешнего вида квитанций. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Тарифы вырастут

Главное изменение для жильцов — летняя индексация коммунальных платежей. С 1 июля тарифы на основные услуги ЖКХ в среднем увеличатся на 5,4%. Повышение затронет водоснабжение, отопление, газ, электроэнергию и вывоз мусора.

При этом рост платежей будет отличаться в зависимости от региона. Минимальная индексация совокупного платежа предусмотрена в Северной Осетии — 3%, Новосибирской области — 3,5%, Алтайском крае — 3,7%. Самое заметное повышение ожидается в Москве — 7,5%, Санкт-Петербурге — 6,5% и Якутии — 6,5%.

Еще один пересмотр тарифов запланирован на 1 октября 2026 года. Осенью совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги может увеличиться примерно на 9,9–10%. В правительстве объясняют это необходимостью финансировать обновление коммунальной инфраструктуры и инвестиционные программы, в том числе в электроэнергетике.

Перерасчет станет проще

С июля изменится порядок перерасчета за временное отсутствие горячей воды. Теперь уменьшение платы должно происходить без заявления жильцов.

Управляющие компании или ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно фиксировать перерыв в предоставлении услуги и отражать корректировку в ближайшей квитанции. То есть жильцам больше не придется писать заявление и собирать подтверждения, если услуга не предоставлялась.

Квитанции станут подробнее

Новый формат платежных документов начали вводить еще в мае 2026 года, но к июлю он должен стать привычным для всех регионов. Главная цель — сделать квитанции более прозрачными.

В платежках появятся отдельные строки по разным видам работ и услуг. Жильцы смогут увидеть, сколько начислено за уборку подъездов и придомовой территории, текущий ремонт, обслуживание лифтов и домофонов, вывоз мусора, поверку общедомовых счетчиков и другие расходы.

Такой формат позволит собственникам точнее понимать, за что именно они платят.

Срок оплаты уже изменился

С 1 марта 2026 года в России действует единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Раньше крайним днем было десятое число, поэтому у жильцов появилось пять дополнительных дней для внесения платежа без пеней.

Квитанции при этом должны доставлять не позднее пятого числа. Эти правила закреплены Федеральным законом № 177-ФЗ. Управляющие компании и общие собрания собственников больше не могут менять сроки оплаты по своему усмотрению.

Отчетов от управляющих компаний может стать больше

В Государственной думе также рассматривают инициативу, которая может заработать во второй половине 2026 года. Она предполагает, что управляющие компании будут отчитываться перед жильцами не раз в год, а каждые шесть месяцев.

Такие отчеты планируют публиковать в электронном виде через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Это должно помочь собственникам чаще видеть, куда уходят их деньги, и быстрее замечать возможные нарушения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.